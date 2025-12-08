Авария произошла на трассе Самара-Шымкент. Ещё пострадали 11 человек.

Пять человек погибли в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Актюбинской области, сообщила пресс-служба департамента полиции региона.

ДТП произошло седьмого декабря примерно в 8:40 на 1024-ом км трассы Самара – Шымкент. Ведётся досудебное расследование.

— По предварительной информации, водитель автобуса, следовавшего со стороны посёлка Карабутак в направлении Кызылординской области, около посёлка Улгайсын допустил опрокидывание транспорта в правую сторону. В салоне находились 49 пассажиров, направлявшихся по маршруту Пермь – Ташкент, — сообщили в ведомстве.

В результате аварии 5 пассажиров скончались на месте, 11 человек доставили в больницу с различными травмами.