В министерстве здравоохранения РК сообщили, что с 1 февраля 2026 года в школах, детских садах, лагерях и других организациях для детей вводится новый порядок санитарного контроля.

Что меняется

Плановые проверки теперь разделят на две категории:

Высокий риск — проверка не реже одного раза в полгода.

Низкий риск — не чаще одного раза в год.

Списки всех учреждений, которые будут проверять, теперь будут публиковаться открыто, чтобы родители и общественность могли видеть, где проводится контроль.

Мониторинг с посещением объектов:

Новый формат позволит быстрее выявлять нарушения. Проверки будут проходить по поручению Президента, Правительства и Минздрава. Так будут оценивать готовность школ к учебному году, лагерей — к летнему сезону, а медучреждений — к возможным эпидемиям. При первом визите штрафы применять не будут — организациям дадут время исправить недочёты.

Также расширяются полномочия санитарных врачей. Главные государственные санитарные врачи смогут требовать устранения системных нарушений, направлять предписания в госорганы и помогать учреждениям повышать уровень безопасности.