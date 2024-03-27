О паводковой ситуации в регионе рассказал заместитель акима области Калияр Айтмухамбетов. По его словам, ситуация усложнилась в Каратобинском районе, где талая вода со степей затопила село Коржын, в котором насчитывается 130 домов и проживают около 600 человек. Всех жителей в настоящее время эвакуировали в двухэтажное здание местной школы, далее будет решаться, как и на чем доставить людей в безопасное место.

Под угрозой остаются села Таскала и Чижа-2, где уровень воды в реке Деркул уже превысил опасную отметку, но уже несколько часов вода не поднимается.

Помимо села в Каратобинском районе, подтоплены около 70 домов в Уральске, в Теректинском, Таскалинском районах и в районе Байтерек. Еще в 255 двора вошла вода. НО эти данные не окончательные, ситуация постоянно меняется.

По словам замакима, они согласно прогнозу "Казгидромета" за несколько дней предупреждали жителей о возможных подтоплениях и просили соблюдать правила безопасности, не выезжать за переделы населенных пунктов в период угроз паводка, не выпускать скот.

- Сейчас очень много критики в наш адрес, что не доглядели, мы так не считаем. Работы велись и ведутся. К примеру, из города снег вывозился и в городе ситуация лучше, чем в некоторых районах. А подтопления начались из-за осадков. У нас в сутки выпало осадков 40 мм, при месячной норме 25 мм. К тому же земля еще мерзлая, - рассказал Калияр Айтмухамбетов.

Улучшение ситуации ожидается завтра, когда полностью прекратятся осадки, к тому же ожидаются заморозки. Далее свою работу начнется специаьно созданная комиссия, которой предстоит посчитать ущерб, нанесенный стихией.

Замакима отметил, что они справляются своими силами и попросили лишь вертолет, чтобы мониторить ситуацию из воздуха.