В Западно-Казахстанской области всё ещё бушует стихия. Из разных районов области приходит информация о новых фактах подтопления.

По информации ДЧС ЗКО, 26 марта на территории Уральска и девяти районов области (Акжайыкский, Бурлинский, Байтерек, Казталовский, Каратобинский, Сырымский, Таскалинский, Теректинский, Шынгырлауский районы - прим. автора) интенсивно таял снег и шли обильные дожди. В результате оказались затоплены ряд объектов. Так, специалисты откачали талые, дождевые и канализационные сточные воды из подвалов трех социальных объектов, пяти многоэтажных домов и придворовых территорий 298 частных домов. За сутки в регионе выпала месячная норма осадков.

– На телефоны экстренных служб «112» и «109» в течение дня поступило 1 104 звонков, отработано 792 обращении и на контроле 312 звонков. Кроме того, на телефон горячей линии поступило и отработано 56 звонков. Телефон горячей линии 55-40-88. На 19 участках автодорог произошли переливы через дорожное полотно (Акжайыкский, Жанибекский, Теректинсий, Сырымский, Каратобинский районах - прим. автора), - сообщили в ДЧС ЗКО.

По информации «Казгидромет», на гидрологическом посту рек Чижа-2 Таскалинского района и Деркул уровень воды по состоянию на 04:00 составил 739 и 460 сантиметров, соответственно. Вода продолжает прибывать, уровень воды в реке растет за счет боковой проточности и возможно превышение опасной отметки. Опасный уровень – 780 сантиметров. Есть угроза подтопления села Чижа-2. В поселке подготовили два пункта на случай эвакуации.

Кроме этого, на гидрологическом посту реки Оленти в селе Жымпиты на 8:00 27 марта уровень воды составляет 463 сантиметра. Вода продолжает прибывать. К слову, опасным считается уровень от 490 сантиметров и выше. Таким образом, существует угроза подтопления домов расположенных вдоль реки.

В РГП «Казгидромет» также сообщили, что с 31 марта в регионе ожидается повышение температуры воздуха. Русла рек будут наполняться талой водой, что спровоцирует ослабление льда. Следовательно, уровень воды в реках будет подниматься и превышать опасные отметки. Возможны разливы и подтопления.

В области организовано круглосуточное дежурство всех служб, в том числе на объектах жизнеобеспечения. Всего по области откачано 131 тысяча кубометров талых вод, разложено 5730 штук мешкотары. На данный момент в ликвидации подтоплений задействовано 990 человек.