По данным ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол», 27 марта в 10:45 часов из-за интенсивного поступления талых вод и дождей на автодороге республиканского значения «Самару-Шымкент», возле поселка Коныр начался перелив талой воды. Ширина разлива талой воды по дорожному полотну на трассе составляет 35-40 метров, высота – до 4-5 сантиметров.

– На указанном участке занижено земельное полотно, имеется двухочковая труба, которая работает на полную мощность. В связи с большим объемом поступающих талых вод, происходит перелив через проезжую часть. Участок обслуживает ДЭУ-39 поселкаЖымпита. Паводковая обстановка на автодороге международного значения на особом контроле руководства. В настоящее время начаты работы по укреплению земляной насыпи мешкотарой с инертными материалами, для сдерживания прибывающей талой воды, установка сигнальных столбиков. Движение транспорта не приостановлено, - сообщили в компании.