На этот раз тревожные вести пришли из села Анкаты Теректинского района. По данным ДЧС ЗКО, из-за обильных осадков и таяния снега талыми водами со степной зоны подтопило 16 жилых домов. Кроме этого затоплены восемь придворовых территорий.

В селе началась эвакуация. 27 жителей перевезли в здание школы-интернат. Домашние животные и птица тоже вывезены в безопасные места.

Специалистам пришлось вскрывать валовое перекрытие для того, чтобы спустить уровень воды и обеспечить безопасность. На месте работал 21 сотрудник ДЧС ЗКО, а также работники акимата и полицейские.

Фото ДЧС ЗКО