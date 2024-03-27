Традиционно главный праздник стран Центральной Азии Наурыз открывает год. Для всех, кто связан со строительством этот праздник совпадает и с началом строительного сезона. В минувшие выходные на строительных базарах Алматы от имени крупнейшего производителя строительно-отделочных материалов Казахстана Alina Group профессиональные кюйши устроили настоящий праздник.
Нестандартное поздравление привлекало внимание всех, кто стал свидетелем этого события. В своих песнях молодые акыны желали продавцам строительных рынков процветания, достатка и изобилия!
Alina Group желает вам
Пусть ваш исполнится арман!
Пусть добр к тебе аспан!
Пусть будет полным дастархан!
Жылдың басы Наурыз,
Жердің басы Наурыз.
Мерекеге арналсын
Alina Group әніміз.
На сегодняшний день Alina Group является многоотраслевым производственно-дистрибьюторским холдингом, производящим высококачественные строительно-отделочные материалы. Многие бренды Компании стали нарицательными и известны далеко за пределами страны. Сегодня в портфель Alina Group представлен профессиональными строительными материалами AlinEX, смесями для демократичного ремонта НАШИ, декоративными штукатурками и красками Decorex, лакокрасочной продукцией Alina Paint и красками NORMA. Приобрести продукцию с доставкой можно на www.domsad.kz
