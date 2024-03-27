Причиной отмены рейсов стали талые воды, сообщается в телеграм-канале Orda. В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что аэропорт закрыли в связи с работами по очистке взлётно-посадочной полосы.

Задержали следующие рейсы:

SCAT/DV496/ Стамбул - Актобе,

SCAT/DV1722/ Актобе - Астана,

FLYARYSTAN/KC7191/ Алматы - Актобе,

FLYARYSTAN/KC7192/ Актобе - Алматы,

QAZAQ AIR/IQ399/ Астана - Актобе,

QAZAQ AIR/IQ395/ Актобе - Атырау,

QAZAQ AIR/IQ396/ Атырау - Актобе,

QAZAQ AIR/IQ400/ Актобе - Астана,

AIR ASTANA/KC863/ Алматы - Актобе,

AIR ASTANA/KC864/ Актобе - Алматы,

SCAT/DV5263/ Шарм-Эш-Шейх - Актобе,

SCAT/DV5264/ Актобе - Шарм-Эш-Шейх,

SCAT/DV721/ Астана - Актобе,

SCAT/DV722/ Актобе - Астана.

Напомним, что в регионе наблюдается сложная паводковая ситуация. В Шубаркудуке в Темирском районе подтопило пять домов и 25 дворов, в Караулкельды в Байганиском районе – девять дворов.