— Кульбаева назначили в августе 2020 года. Он курировал вопросы строительства, архитектуры, предпринимательства, земельных отношений, сельского хозяйства и пассажирского транспорта, — пояснили в акимате.

В акимате Уральска сообщили, что заместитель акима города Асхат Кульбаев покинул свой пост. Сообщается, что он уволился по собственному желанию.За время работы в акимате, он внедрил электронное билетирование в пассажирские перевозки.