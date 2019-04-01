Сегодня, 1 апреля, в центре занятости образовалась огромная очередь, чтобы оформить адресную социальную помощь, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Многодетные матери заполнили в буквальном смысле заполонили центр занятости Уральска. По их словам, они ожидают своей очереди более трех часов. - У нас четверо детей, сидим тут с самого утра, все потому что пришло очень много народа и был какой-то сбой в системе. Хотим оформить адресную социальную помощь. Многие приходят по третьему разу, не хватает каких-либо документов. Кто-то не выдерживает, потому что капризничают дети, - отметила многодетная мама. Как рассказал заместитель директора центра занятости Шыңғыс Шакiл, на самом деле сегодня в центре большой наплыв людей. - Сегодня к нам обратились за оформление АСП около 200 человек. В настоящее время работает пять ассистентов, три специалиста и два консультанта. Сбоя в системе не происходило. Единственное - сегодня пришли много людей, поэтому такая очередь, - отметил Шыңғыс Шакiл. Напомним, что с апреля этого года будут назначения нового формата. Критерий оказания адресной социальной помощи будет повышен с 50% до 70% прожиточного минимума (с 14 849 тенге до 20 789 тенге). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА