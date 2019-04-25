Об этом рассказал сегодня, 25 апреля, руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ ЗКО Беимбет Мусин в ходе брифинга в региональной службе коммуникации. - В области по состоянию на 1 апреля на учете нуждающихся в улучшений жилищных условий состоят 24,8 тысячи граждан. Из них 12,4 тысячи семей стоят в очереди на жилье по категории социально-уязвимые слои населения, в том числе 1170 семей - по категории многодетные семьи, - отметил Мусин. - Также 267 семей состоят на учете по категориям - работники бюджетных организаций и государственные служащие, неполные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Стоит отметить, что за последние три года анализ показал увеличение количества граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по области. - Так, если на 1 апреля 2016 года на учете состояло 20,4 тысячи человек, то в 2017 году -22,9 тысячи человек, а в 2018 - 24 тысячи граждан, - сказал Беимбет Мусин. Стоит отметить, что в настоящее время реализуются программы жилищного строительства, такие как "Нурлы жер", накопительная система "Жилстройсбербанка" и "7-20-25". К слову, по итогам года планируется ввести в эксплуатацию 15 многоквартирных жилых домов и еще 50 жилых домов на селе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.