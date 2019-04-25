Ковры, изготовленные из синтетического волокна, удерживают пыль и соринки. Виной всему статическое электричество. Поэтому просто пылесосить их не достаточно – загрязнения все равно останутся между волокнами. Чтобы не тратить силы и время на трудоемкую чистку щеткой, просто обработайте ковер антистатиком. Теперь пройтись пылесосом будет достаточно.