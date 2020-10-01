Очень сложно говорить ребенку, что нет денег на лечение - мама больного мальчика из Уральска4-летний Батырхан Исламгалиев уже отправился в Турцию на обследование, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Помогите спасти жизнь малышу - 4-летнему ребенку из Уральска нужна операция в Турции Батырхан Исламгалиев 22 сентября в редакцию "МГ" обратилась тетя четырехлетнего Батырхана Исламгалиева Карлыгаш и его отец Кенжебай Исламгалиев. Они рассказали, что их малыш серьезно болен. Кроме того, они отметили, что малыша уже прооперировали в Уральске, теперь ему требуется операция заграничных врачей. Для того чтобы удалить опухоль в мозге, им нужно примерно 30-35 тысяч долларов США (около 15 миллионов тенге). К слову, у родителей не было возможности самостоятельно оплатить расходы поездки в Турцию. Им удалось собрать всего лишь 3 млн тенге. Для родителей мальчика был объявлен сбор средств. Как рассказала тетя Батырхана Исламгалиева Карлыгаш, после публикации в "МГ" на счет отца ребенка поступило 800 тысяч тенге. - После этого мы обратились на телевидение, нам поступило еще 4 млн тенге. Мы благодарны каждому, кто помог нам. 29 сентября Батырхан со своей мамой улетели в клинику в Турцию. Сейчас проходят обследование. Они потратили уже порядка 600 тысяч тенге на перелет, изготовление паспортов и снятие квартиры в Турции. Сбор еще не закрыт и точную сумму мы позже сообщим, после того, как он пройдет все анализы, - заключила Карлыгаш. Все, кто желает помочь Батырхану Исламгалиеву, могут позвонить по номерам телефонов 8 776 904 59 59 Карлыгаш или 8 777 859 06 21 отцу ребенка - Кенжебаю Исламгалиеву. Или же перечислить денежные средства на карту Каспий голд 4400 4301 6057 5913, привязанную к номеру телефона Кенжебая Исламгалиева, или на карту Сбебанка 4578 3200 1463 6787, или на Киви-кошелек 8775 412 10 26. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.