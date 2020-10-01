Иллюстративное фото из архива "МГ" В отделе ЖКХ, ПТ и АД г. Уральска сообщили, что в связи неисполнением договорных обязательств было принято решение расторгнуть договор с ТОО «Пассажирское автотранспортное предприятие №1». - Со 2 октября текущего года маршруты №3, №14, №35, №38 будут временно переданы другим перевозчикам до проведения внеочередного конкурса на маршруты. Отделом ЖКХ, ПТ и АД г. Уральска в связи оптимизацией маршрутной сети города было принято решение закрыть маршруты: № 3К «Автосалон-п.Коминтерн»; №37 «ДП ЗКО-6 мкрн», - рассказали в отделе ЖКХ. Помимо этого, будет сокращена протяженность маршрута №3 «Меловые горки -Мичурино». Он будет ходить с Меловых горок с заездом п.Коминтерн до остановки Автосалон, расположенной в районе Омега. На данном маршруте будет курсировать 18 автобусов средней вместимости с интервалом 8-10 минут. - Также сообщаем, что в связи просьбой жителей города и жителей с.Мичурино будет восстановлен городской маршрут №47 «Мичурино-Рынок» с заездом на ул.Штыбы-ул.Кокчетавская. На данном маршруте будут курсировать 10 автобусов малого класса с интервалом 10 минут, - пояснили в отделе ЖКХ, ПТ и АД. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.