Подача тепла в социальные объекты начнется с 1 октября, а в домах атырауцев тепло появится с 15 октября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

В областном акимате прошло селекторное совещание, в котором принял участие глава региона Махамбет Досмухамбетов. Темой совещания стала подготовка к отопительному сезону.

- В этом году подача теплоснабжения в объекты социальной сферы начнется с 1 октября, а с 15 октября тепло поступит в квартиры многоэтажных жилых домов. В этом году не должно быть никаких проблемных моментов, жители области будут полностью обеспечены бесперебойным теплом. Это наша основная задача, - сказал Махамбет Досмухамбетов.

По словам руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Бауржана Тухфатова, никаких препятствий для начала отопительного сезона нет.

- На сегодняшний день отремонтировано 19,6 км тепловых сетей, 782,8 км электрических сетей и 3,08 км сетей водоснабжения и канализации. Кроме того, в микрорайоне Нурсая города Атырау завершены ремонтные работы магистральной теплотрассы диаметром 425 мм и общей протяженностью в 3 045 метров. Кроме того, в Индерском районе полностью заменены 7 отопительных котлов на новые, - сказал руководитель управления.

В завершение совещания аким области дал ряд поручений ответственным лицам, в том числе и руководителю управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, акимам города и районов тщательно проконтролировать все работы по подготовке жилых домов, социальных объектов к зиме, а также использование средств, выделенных на отопительный сезон, в рамках закона.

