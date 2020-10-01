Теперь ограничено движение маломерных судов мощностью более 40 лошадиных сил в местах массового купания людей, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Женщине оторвало голову винтом от катера: задержан несовершеннолетний сын депутата ЗКО Место гибели Екатерины Ананьевой 30 сентября в Уральске прошла внеочередная сессия маслихата ЗКО, во время которой руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Ринат Шауенов предложил ограничить передвижение маломерных судов мощностью более 40 лошадиных сил. – Учитывая последние трагические события, для обеспечения безопасности населения и прохода маломерных судов в местах массового купания предлагаем ограничить передвижение маломерных судов, мощность которых превышает 40 лошадиных сил. Водопользователям, осуществляющим обусловленное совместное водопользование, необходимо организовать в таких местах массового купания коридоры шириной не менее 10 метров, длиной не менее 100 метров с предупреждающими ограничительными знаками о том, что купание в зоне коридора запрещено. Есть республиканские типовые правила, но каждый регион, учитывая специфику, утверждает свои правила, согласно решению сессии маслихата, - отметил Ринат Шауенов. Депутаты единогласно поддержали такое предложение. Напомним, 6 июня на реке Чаган, возле Чугунного моста, произошла трагедия - неизвестный на моторной лодке наехал на купающуюся 40-летнюю Екатерину Ананьеву, которая от полученных травм скончалась.  Родственникам отдали тело спустя много дней после произошедшего, им  пришлось похоронить Екатерину без головы и руки - водолазы так и не смогли найти части тела женщины. 6 августа о задержании рассказали родные погибшей Екатерины Ананьевой. Выяснилось, что полицейские задержали несовершеннолетнего сына депутата ЗКО Валерия Крылова. Однако сам Валерий Крылов тогда утверждал, что уверен в невиновности сына. 8 августа следственный суд санкционировал арест подозреваемого, а 12 августа стало известно, что родственники ЕкатериныАнаньевой  простили подозреваемого. 22 сентября стало известно о том, что Артему Крылову изменили меру пресечения под подписку о невыезде. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.