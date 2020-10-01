Как рассказала дочь пропавшей женщины Наталья Соцкая, ее мама в последний раз звонила 22 сентября, а с 26 сентября телефон Лидии Краденовой оказался недоступным. – Мама 22 сентября позвонила мне, спрашивала как дела, как дети. Мы с ней недолго поговорили, а в субботу она не ответила на звонок. Я не придала значения, подумала, может быть, не слышит. В воскресенье я опять не дозвонилась, начала беспокоиться, отправила мужа. Но он не смог попасть в квартиру, далее мы вместе поехали, я своими ключами открыла дверь. Там все было как обычно, никакого беспорядка не было. Единственное, что меня насторожило - это то, что она отключила холодильник. Все вещи были на своих местах, отсутствовали лишь серая куртка, серая шапка с козырьком и черная сумка, - вспоминает Наталья Соцкая. По словам женщины, Лидия Краденова не злоупотребляет алкоголем. Однако страдала нервными расстройствами и принимала антидепрессанты. В понедельник, 28 сентября, семья обратилась за помощью в полицию. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что поисками пропавшей женщины в настоящий момент занимаются сотрудники полиции.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.