При падении самодельного самолета погиб 69-летний пилот, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске упал самодельный летательный аппарат: погиб человек (фото) Как рассказал заместитель начальника следственного управления департамента полиции ЗКО Николай Коломицкий, по данному факту было возбуждено уголовное дело Теректинским ОП по статье 464 УК РК "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". - По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы причиной смерти погибшего явились множественные переломы костей тела, а также разрывы внутренних органов. По уголовному делу были сделаны запросы в соответствующие инстанции, согласно полученным ответам, у погибшего отсутствовали разрешения на полеты, а указанный летательный  аппарат нигде не был зарегистрирован. Принимая во внимание, что аппарат был самодельным, какие-либо исследования по нему не проводились. По результатам расследования производство по делу было прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения, - пояснил Николай Коломицкий. Напомним, 28 августа в 8.30 в садовом обществе Казинское упал самодельный летательный аппарат. Пилот скончался до прибытия скорой помощи. За штурвалом самодельного самолета был 69-летний поэт Павел Ерошенко. По данному факту полицейскими было возбуждено уголовное дело.