Теперь в городских маршрутах №5, 10 и 36 пассажиры могут оплатить проезд с помощью своего телефона, отправив сообщение с индивидуальным кодом автобуса на номер 2505. По словам руководителя отдела пассажирского транспорта г. Уральск Сержана ИДИЯТОВА, до конца года планируется подключить все автобусы к новой системе оплаты. - Программа "SMS BUS" заработала в пилотном режиме 8 ноября, но уже 9 ноября горожане стали активно пользоваться безналичным способом и платят за проезд с помощью своих телефонов. Это очень удобная программа, особенно для молодежи, - пояснил Сержан ИДИЯТОВ. Стоит отметить, что отправить смс-сообщение можно только с операторов мобильной связи "Билайн" и "Актив", но переговоры ведутся и с остальными операторами. Кроме того, при оплате проезда с помощью телефона действует бонусная система, которая копится на вашем счету и в дальнейшем этими бонусами можно будет воспользоваться. Напомним, оплачивать за проезд в общественном транспорте СМ сообщением стало возможно с 8 ноября. Такой способ оплаты был внедрен с 8 ноября по линии городских маршрутов №5, №10, №22 и №36. Как рассказал руководитель ЖКХ, ПТ и АД города Уральск Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ, еще в июле 2016 года акиматом города Уральск была презентована программа "Smart sity". - Данная программа предназначена для электронного билетирования пассажиров, но она не исключает оплату за проезд наличными. Для ее использования подходят абсолютно все телефоны, даже кнопочные. СМС-оплату можно произвести с абонентских номеров всех операторов, кроме корпоративных номеров, - отметил Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. По словам представителя сотрудника компании "СМС-БАС" Сержана ИДИЯТОВА, каждому пассажирскому транспорту в городе будет присвоен уникальный цифровой код. - Для того чтобы оплатить проезд, необходимо отправить смс-сообщение с кодом данного транспорта на номер 2505. Отправка смс бесплатная. Чтобы произвести оплату за другого пассажира, необходимо оправить код транспорта, после него поставить пробел и написать номер мобильного телефона другого пассажира, - пояснил Сержан ИДИЯТОВ. Кроме того, за проезд можно оплатить с помощью мобильного приложения "SMS BUS Пассажир".