Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности". Суд назначил Арстанову 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности, - зачитала приговор судья Найля ДЖУНУСОВА.

Как сообщили в суде, 38-летний Жанат АРСТАНОВ проживал в городе Аксай в Бурлинском районе и работал в иностранной фирме супервайзером. В 2008 году он попал под влияние сторонников нетрадиционного религиозного течения салафизма. В 2009 году он женился. В феврале 2013 года Жанат из Алматы улетел в Объединенные Арабские Эмираты. В сентябре к нему присоединилась его супруга вместе с двумя детьми. - В феврале 2013 года Арстанов решил, что ему необходимо уехать в Сирию. Там он прошел военно-тренировочную подготовку с вновь прибывшими единоверцами. В обязанности подсудимого входила охрана границ. Он также участвовал в военных действиях. Однако спустя некоторое время, осознав, что международная террористическая организация нарушает законы шариата, он захотел выйти из нее. Сначала он переправил свою семью в безопасное место в Турции, а затем сам сбежал от своих единомышленников к жене и детям. Все это время он скрывался от турецкой полиции и членов МТО, - пояснили в суде. - В мае 2017 года Арстанова удалось задержать, и он был депортирован на территорию Казахстана. - Жанат АРСТАНОВ признан виновным в совершении преступления по статьям 164 ч. 1 УК РК - "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды", 233 ч. 1, 2 УК РК - "Стоит отметить, что у осужденного остались четверо малолетних детей.