Иллюстративное фото с сайта dengi.kz По данным Атырауского филиала Национального банка, вклады в филиалах банков области на 1 октября 2017 года составили 331 млрд тенге, что составляет 3% от общего объема депозитной базы банков по республике. - В целом наблюдается увеличение депозитов по Атырауской области на 12%. За квартал этот показатель вырос на 3%. Рост произошел за счет увеличения депозитов физических лиц со 161 млрд до 196 млрд тенге. В основном это срочные депозиты сроком от 3 месяцев до года или пяти лет, - сообщила директор АФ «Национальный Банк РК» Айнур КОШЕРБАЕВА. По информации спикера в регионе на 7,9% произошло и снижение валютных депозитов, доля в общем объеме депозитов составила 59%. На 1 июля 2017 года она составляла 62%.