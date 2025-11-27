От 5 МРП до 100 МРП: за что и как штрафуют при нарушении тишины

Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, участковые инспекторы ежедневно фиксируют обращения граждан с жалобами о нарушении тишины как в жилых помещениях, так и на улицах. Речь идёт о шумных работах, не связанных с неотложной необходимостью, которые мешают отдыху жителей.

Сотрудники полиции систематически выявляют и пресекают подобные нарушения в соответствии со статьёй 437 КоАП РК, которая запрещает шум с 22:00 до 09:00 в будние дни и с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни.

За нарушение тишины предусмотрены штрафы:

для физических лиц — 5 МРП

для субъектов малого бизнеса — 20 МРП

для среднего бизнеса — 30 МРП

для крупного бизнеса — 100 МРП

На сегодняшний день размер МРП составляет 3 932 тенге.

С начала года за несоблюдение режима тишины к административной ответственности привлечено более 5 000 нарушителей, с которыми проведены профилактические беседы.