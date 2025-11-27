В министерстве финансов РК сообщили, что в 2026 году часть денег из бюджетов обеспеченных областей и крупных городов будет перераспределена в пользу менее обеспеченных регионов. Донорами станут Атырауская область (262 404 282 тысячи тенге), Алматы (491 887 501 тысяча тенге) и Астана (125 655 286 тысяч тенге). В общей сложности от них в бюджет прейдет 879,9 миллиардов тенге. Эти деньги перераспределят и отправят регионам, которым требуется больше поддержки. Общая сумма помощи — 5,1 триллионов тенге.
Каким областям отправят деньги:
- Абай – 264 857 157 тысяч тенге,
- Акмолинской – 323 875 972 тысячи тенге,
- Актюбинской – 195 066 920 тысяч тенге,
- Алматинской – 105 955 760 тысяч тенге,
- Восточно-Казахстанской – 249 718 158 тысяч тенге,
- Жамбылской – 492 283 724 тысяч тенге,
- Жетісу – 379 860 574 тысячи тенге,
- Западно-Казахстанской – 171 621 490 тысяч тенге,
- Карагандинской – 266 040 247 тысяч тенге,
- Кызылординской – 501 986 476 тысяч тенге,
- Костанайской – 348 590 472 тысячи тенге,
- Мангистауской – 120 663 643 тысячи тенге,
- Павлодарской – 5 807 202 тысячи тенге,
- Северо-Казахстанской – 331 936 630 тысяч тенге,
- Туркестанской – 1 137 817 715 тысяч тенге,
- Ұлытау – 58 756 499 тысяч тенге,
- Шымкент – 182 729 194 тысячи тенге.
Правительство направит эти деньги на важные задачи:
покупку нового оборудования для больниц, особенно в сёлах;
обновление техники в местных медучреждениях;
строительство LRT в Астане (линия от аэропорта до нового вокзала);
помощь крупным компаниям-монополистам, чтобы они могли погашать кредиты международных организаций.
Проще говоря, богатые регионы отдают часть доходов, чтобы помочь развивать другие области, улучшить медицину и завершить важные инфраструктурные проекты.