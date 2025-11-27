В министерстве финансов РК сообщили, что в 2026 году часть денег из бюджетов обеспеченных областей и крупных городов будет перераспределена в пользу менее обеспеченных регионов. Донорами станут Атырауская область (262 404 282 тысячи тенге), Алматы (491 887 501 тысяча тенге) и Астана (125 655 286 тысяч тенге). В общей сложности от них в бюджет прейдет 879,9 миллиардов тенге. Эти деньги перераспределят и отправят регионам, которым требуется больше поддержки. Общая сумма помощи — 5,1 триллионов тенге

Каким областям отправят деньги:

  • Абай – 264 857 157 тысяч тенге,
  • Акмолинской – 323 875 972 тысячи тенге,
  • Актюбинской – 195 066 920 тысяч тенге,
  • Алматинской – 105 955 760 тысяч тенге,
  • Восточно-Казахстанской – 249 718 158 тысяч тенге,
  • Жамбылской – 492 283 724 тысяч тенге,
  • Жетісу – 379 860 574 тысячи тенге,
  • Западно-Казахстанской – 171 621 490 тысяч тенге,
  • Карагандинской – 266 040 247 тысяч тенге,
  • Кызылординской – 501 986 476 тысяч тенге,
  • Костанайской – 348 590 472 тысячи тенге,
  • Мангистауской – 120 663 643 тысячи тенге,
  • Павлодарской – 5 807 202 тысячи тенге,
  • Северо-Казахстанской – 331 936 630 тысяч тенге,
  • Туркестанской – 1 137 817 715 тысяч тенге,
  • Ұлытау – 58 756 499 тысяч тенге,
  • Шымкент – 182 729 194 тысячи тенге.

Правительство направит эти деньги на важные задачи:

  • покупку нового оборудования для больниц, особенно в сёлах;

  • обновление техники в местных медучреждениях;

  • строительство LRT в Астане (линия от аэропорта до нового вокзала);

  • помощь крупным компаниям-монополистам, чтобы они могли погашать кредиты международных организаций.

Проще говоря, богатые регионы отдают часть доходов, чтобы помочь развивать другие области, улучшить медицину и завершить важные инфраструктурные проекты.