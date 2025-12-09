От действий преступника пострадали пять человек, а общий ущерб составил 26,9 млн тенге.

Суд №2 города Актобе вынес приговор по делу гражданина «Ч», обвиняемого в крупном и неоднократном мошенничестве. По данным следствия, он вместе с сообщниками звонил гражданам, представляясь сотрудником Казпочты или Национального банка, и обманом получал цифровые коды, поступающие на телефоны. С их помощью злоумышленники переводили деньги со счетов потерпевших и оформляли онлайн-кредиты.

Всего пострадали пять человек, а общий ущерб составил 26,9 млн тенге.

В суде «Ч» вину не признал, однако его причастность была подтверждена показаниями потерпевших, банковскими документами, экспертизой и другими материалами дела. Смягчающих и отягчающих обстоятельств установлено не было.

Суд приговорил обвиняемого к 4 годам 8 месяцам лишения свободы, но в рамках амнистии, посвящённой 30-летию Конституции РК, наказание сократили на одну пятую. Окончательный срок — 3 года 8 месяцев 24 дня лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.