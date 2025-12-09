На дистанционный формат обучения перешли из-за вспышки заболеваемости ОРВИ.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, с 1 октября 2025 года в регионе зарегистрировано 154 случая гриппа и 48 639 случаев ОРВИ. Большинство заболевших приходится на детей. В возрастной группе до 14 лет – 34 592 случая ОРВИ, 521 случай среди детей до года и 99 случаев среди беременных женщин.

— Зарегистрировано 154 случая гриппа, среди которых выявлен вирус гриппа А типа H3N2. По сравнению с прошлым годом заболеваемость увеличилась в 3 раза. Большинство случаев зарегистрировано среди детей до 14 лет — 109 случаев, а среди беременных женщин – 12 случаев, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на сегодняшний день в области 12 школ продолжают обучение в дистанционном формате, всего 32 класса.

В том числе:

Уральск – 2 школы, 3 класса, 66 учащихся;

район Байтерек – 2 школы, 4 класса, 66 учащихся;

Жангалинский район – 1 школа, 1 класс, 21 учащийся;

Теректинский район – 2 школы, 9 классов, 41 учащийся;

Акжайыкский район – 1 школа, 3 класса, 59 учащихся;

Сырымский район – 2 школы, 7 классов, 140 учащихся;

Таскалинский район – 1 школа, 1 класс, 18 учащихся;

Шынгырлауский район – 1 школа, 4 класса, 36 учащихся.

Напомним, 3 декабря сообщалось, что в ЗКО перешли на дистанционку 37 классов в 16 школах.