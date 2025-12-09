79 автомобилей отправили на штрафстоянку, а у 76 машин забрали госномера.

С 1 по 7 декабря в Атырауской области прошла акция «Опасный водитель». Инспектор УАП региона Айбек Алимов о результатах в Региональной службе коммуникаций.

За это время выявили 1 766 нарушений, 79 автомобилей отправили на штрафстоянку, а у 76 машин забрали госномера.

Среди нарушителей: 19 пьяных водителей, 8 выехали на встречную полосу, 370 нарушили правила маневрирования, 56 ехали без прав, 241 пользовался телефоном за рулём, а 79 не пропустили пешеходов.

Алимов отметил, что безопасность на дороге зависит от каждого водителя, а от его действий зависит не только его жизнь, но и жизнь пассажиров.



