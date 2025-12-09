Общая сумма выданных займов — 2,5 миллиарда тенге.

На брифинге Службы центральных коммуникаций аким ЗКO Нариман Турегалиев сообщил, что по региональной программе льготной ипотеки «Жайық жастары» 151 молодая семья получила кредиты под 5% годовых. Общая сумма выданных займов — 2,5 миллиарда тенге.

По словам акима, помощь работающей молодёжи — один из важных приоритетов региона. Он отметил, что трудовые династии продолжают развиваться, сохраняя профессиональные традиции.

Также Турегалиев привёл пример работника, получившего высокую государственную награду. 14 ноября 2025 года Турар Шамгонович Сейткалиев получил из рук Президента звание «Заслуженный деятель аграрной отрасли Казахстана» — это первое такое звание в стране.