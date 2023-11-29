Полицейские ЗКО задержали подозреваемых в вымогательстве денег у подростков, сообщает Polisia.kz.

В Бурлинском районе 23 ноября задержали двоих учащихся колледжа 2007 и 2008 года рождения. Они угрозами и насилием вымогали у несовершеннолетнего деньги. Подозреваемых взяли под стражу.

— В другом случае задержаны студенты одного из колледжей Уральска за вымогательство 500 тысяч тенге. Начаты досудебные расследования по статьи 194 УК РК «Вымогательство», — говорится в сообщении.

Подозреваемым грозит до четырёх лет заключения.

В ведомстве напомнили о приложении Коmek Stop Bulling ZKO. Через него ученики могут обратиться за помощью в случаях буллинга или вымогательства.