По данным «Казгидромета», 29 ноября ночью и утром на севере и западе ЗКО ожидается туман.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит 0..+2 градусов, ночью похолодает до -5..-7 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Атырау — переменная облачность. Днём будет +3..+5 градусов, ночью 0..-2 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до +2..+4 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +15..+17 градусов, ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.