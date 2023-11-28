Две сотни уральцев находились пьяными в общественных местах

214 жителей Уральска находились в нетрезвом состоянии в общественных местах, сообщает департамент полиции ЗКО. Их поместили в Центр временной адаптации и детоксикации.

В регионе проходит оперативно профилактические мероприятие. Только за дежурные сутки полицейские раскрыли 95 преступлений, из них 30 ранее совершённых. 16 человек задержали за ношение запрещённых предметов, у одного из них нашли кастет. Изъяли 16 единиц оружия.

— Сотрудники криминальной полиции задержали четверых преступников, находящихся в розыске. Полицейские выявили более трёх тысяч административных нарушений. 204 человека привлекли за загрязнение мест общественного пользования и 232 — за распитие спиртного, — пояснили итоги ОПМ в ведомстве.

На дорогах области задержали 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 29 водителей не имели прав управления транспортом.