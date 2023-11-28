В социальных сетях появилась информация, что 27 ноября из-за осложнения ОРВИ умер курсант Актюбинского института МВД. Её подтвердил руководитель управления здравоохранения региона Рустем Исаев.

Камбар Бейбол, которому в марте 2024 года должно было исполниться 22 года, приехал из Туркестанской области. Главный врач региона сообщил, что 21 ноября юношу госпитализировали в реанимацию Актюбинского центра фтизиопульмонологии с диагнозом «внебольничная двухсторонняя тотальная пневмония, тяжёлое течение с поражением 80% лёгочной ткани». Состояние было осложнено развившимся сепсисом. У больного была дыхательная недостаточность третьей степени, двухсторонний плеврит, кровохарканье, он страдал врожденным пороком сердца.

В начале октября курсант прибыл из Улытауской области, где прошёл врачебно- консультационную комиссию и получил допуск для прохождения обучения в академии МВД. До поступления в больницу он болел 20 дней. Но к врачу не обращался, пил жаропонижающее. 21 ноября ему резко стало хуже, и он обратился в медицинскую часть академии. Врач направил его на рентген и назначил лечение. В Каргалинской городской больнице ему поставили двухстороннюю пневмонию. В тот же день его госпитализировали.

— 27 ноября, несмотря на проводимую интенсивную терапию, состояние больного ухудшалось. У него прогрессировала дыхательная недостаточность, его перевели на аппарат искусственной вентиляции лёгких. В 11:20 больной скончался. Посмертный диагноз — внебольничная двухсторонняя тотальная пневмония, тяжёлое течение, — рассказали в управлении здравоохранения Актюбинской области.

Есть сведения, что курсант служил в армии в ВВС.

Фарида Зарип