Приговор по громкому делу о сепаратизме вынесли в СКО

В Петропавловске вынесли приговор по громкому делу о сепаратизме, передаёт Sputnik Казахстан.

Напомним, в конце марта прокуратура сообщила, что 19 марта прошёл сбор 20 участников «Народного Совета», которые «позиционируют себя наследниками СССР».

— В ходе собрания заявили о создании независимого от Казахстана Народного Совета Петропавловска и приняли «Декларацию Народного Совета города Петропавловска Северо-Казахстанской области», в которой не признают легитимность и законность создания государства Казахстан и отрицают её независимость, посягая на его Конституционный строй и территориальную целостность, — говорилось тогда в сообщении надзорного органа.

На скамье подсудимых оказались четверо активных членов «Народного Совета». А именно организатор — 48-летний автослесарь Вячеслав Зудерман и три активистки: 40-летняя самозанятая Елена Болдырева, 52-летняя учительница Мадина Капарова, 37-летняя продавец БАДов Ольга Бережнова. Остальные участники того собрания проходили по делу свидетелями со стороны обвинения.

Суд признал подсудимых виновными по части 2 статьи 179 Уголовного кодекса «Пропаганда к подрыву безопасности государства» и части 2 статьи 180 «Сепаратистская деятельность». Зудерман обвиняется ещё и в незаконном хранении боеприпасов. В шкафу прихожей его квартиры при обыске обнаружили пистолетный патрон.

Суд приговорил Зудермана к девяти годам лишения свободы, Болдырёву, Капарову и Бережнову — к семи годам заключения. Все они будут отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.