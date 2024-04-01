Большая вода продолжает затапливать пригород Уральска. Жители села Подстепное Теректинского района рассказали, как проходит эвакуация. Посёлок разделяет асфальтированная дорога по улице Советской (это и есть участок автодороги Самара-Шымкент, движение по которому закрыто со вчерашнего дня). По одну сторону дороги затопило дома, школу, магазины. На другой стороне есть большие лужи, но вода не добралась до жилых домов. Здесь же и находятся эвакуационные пункты, которые с каждым часом пополняются местными жителями.

Дежурят спасатели, сотрудники полиции и представители местных исполнительных органов.

Жители села Подстепное обеспокоены обстановкой, переживают за свои дома, которые уже стоят в воде.

— Мы стоим на берегу и ждём пока вода уйдет, но она наоборот прибывает. Вода пришла утром неожиданно, в 9:15 нам уже нужно было покидать свои жилища. У меня трое детей, понятно, что сейчас они пару дней побудут у родственников, а дальше как? Мы не сможем вернуться в свои дома, всё затопило. Нет ни газа, ни воды, ни света. Откуда взялась эта вода? — говорит жительница села по имени Сымбат.

Сельчане говорят, что им приходиться питаться и согреваться у знакомых и родственников. Некоторых сегодня вывозили из своих домов в ковше трактора.

— Наш дом один из первых ушёл под воду. Успели взять только документы, всё что нажили, осталось под водой. У нас четверо детей, страшно, — отметила местная жительница Айгуль.

Жители передвигаются на лодках, пытаются вынести вещи.

К слову, как сообщили в АО «КазТрансГаз Аймак» 31 марта, при проведении земляных работ по отведению талых вод в селе Подстепное по улице Ж. Молдагалиева экскаватором повредили подземный полиэтиленовый газопровод.

— В результате повреждения подземного полиэтиленового газопровода без газа осталось 2639 потребителей частного сектора и социальные объекты. Работники газовой службы провели мероприятия по пуску газа по обводному газопроводу. После проведенных работ сейчас временно без газа остаются 1 877 потребителей. После проведения работ по откачке талых вод и проведения регламентных работ произведут продувку подземного газопровода с последующей опрессовкой и пуском газа в газопровод, — сообщили в АО «КазТрансГаз Аймак».

По словам акима Теректинского района Алии Муханбетжановой, в настоящее время ведется подсчет домов, пострадавших от паводка.

- Эвакуация началась вчера, людей располагаем в эвакопункте в колледже села. Некотореы люди отправились к родственникам. Непременно как только вода сойдет, созданная комиссия обойде всех пострадавших, заактирует дома, нанесенный ущерб, - говорит аким района, и добавила, что предприниматели оказывают помощь всем необходимым.

Алия Муханбетжанова рассказала, что талые воды подошли еще в прошлое воскресенье.

- Тогда мы воду отвели. Было все нормально. Буквально два дня назад пришла большая вода со степей, с верхов. Это талые воды. Даже сейчас, когда проводим инженерные работы, видим, что земля промерзла почти до метра и не впитывала воду, поэтому она ушла поверху, - добавила аким.

Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА