По информации ДЧС ЗКО, в связи с паводками в регионе 31 марта все пациенты, получающие стационарное лечение в Областном кардиоцентре были перевезены в Городскую многопрофильную больницу.



По последним данным департамента ЧС, в области спасателями эвакуировано 3744 человека, из них 1455 детей. В эвакуационных пунктах расположены 1556 человек, 511 детей, а также родственникам уехали 2188 человек, из которых 944 ребенка.