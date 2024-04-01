Уральский дизайнер участвует в конкурсе на лучшую форму для олимпийцев

Министерство туризма и спорта РК объявили голосование за лучший дизайн костюма для сборной на Олимпиаде в Париже, сообщили в комитете по делам спорта и физической культуры.

Выбрать модный лук для наших спортсменов можно на сайте gov.kz, и там же увидеть все представленные макеты от дизайнеров.

Были отобраны концепции дизайна парадной, спортивной формы и экипировки национальной сборной РК на летних Олимпийских играх в Париже. По итогам заседания комиссии отобраны шесть работ.

Уральский дизайнер Ольга Питерская участвует в конкурсе на олимпийскую форму. Ранее она уже выиграла конкурс на олимпийскую форму для брейк-дансеров.