В специализированном суде по административным правонарушениям города Атырау рассмотрели дело в отношении жителя города. Его привлекли к ответственности за незаконное ношение форменной одежды.

Из материалов дела следует, что 21 февраля этого года правонарушитель в здании суда №2 незаконно носил специальный зимний головной убор прокурора, то есть форменную одежду со знаками различия и символикой.

– Вина мужчины полностью подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела, протоколом об административном правонарушении, фотографиями, - говорится в сообщении суда.

Постановлением суда, он признан виновным и ему назначен штраф на сумму 18 460 тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.