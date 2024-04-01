— В данный момент состояние пациента средней тяжести, стабильное. Он получает необходимое лечение, — отметили в Облздраве.

26-летний спасатель получил удар ножом во время проведения противопаводковых мероприятий. Он оказывал помощь местным жителям на берегу реки Караозен. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что сейчас пациент находится в больнице Казталовского района. Обратился за медпомощью 31 марта в 18:00. Его ранили в спину.В департаменте полиции дополнили, что подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания. Ведётся досудебное расследование по статье «Хулиганство».