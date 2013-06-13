Пельмени с кишечной палочкой продавали в атырауском «Рамсторе»
abc8.ru Санитарные нарушения выявились во время госпроверок. - Мы провели проверку реализуемых товаров в супермаркетах города. В частности, в пельменях, реализуемых в супермаркете «Рамстор», была выявлена кишечная палочка. В общей сложности было закуплено 50 наименований разных товаров. Исследования проводились в лаборатории. Выяснилось, что в фарше пельменей «Алтын той» и «Беккер Восточные» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, - сообщил порталу «Мой ГОРОД» директор департамента комитета технического регулирования и метрологии по Атырауской области Лес БАЙМУКАШЕВ. Руководство ТОО «Рамстор Казахстан» было оштрафовано на сумму 86 550 тенге. А партия несъедобных пельменей была уничтожена.