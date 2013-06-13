  Фото с сайта upravdom-yar.ru Фото с сайта upravdom-yar.ru 3 млрд тенге из республики выделены в Атыраускую область  для решения вопроса занятости населения. - Из республиканского бюджет в этом году по программе «Занятость-2020» в Атыраускую область направлено 3,2 млрд тенге. - С начала года по первому направлению «Обучение и содействие в трудоустройстве» профессиональную подготовку проходят 972 человека. До конца года планируется направить на переподготовку 515 человек, на повышение квалификации - 125 человек, на подготовку кадров - 358 человек, - сообщила начальник отдела занятости областного управления координации занятости и социальных программ Гульбулат АМАНГАЛИЕВА. Особое внимание в программе «Занятость-2020» уделяется трудоустройству на социальные рабочие места. На сегодня заключены договоры со 142 работодателями, трудоустроено 818 человек. Средний размер месячной зарплаты трудоустроенных составляет 44,3 тысячи тенге.