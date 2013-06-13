5Жительница Усть-Каменогорска, прикованная к инвалидной коляске, совершила экстремальный прыжок, сообщает телеканал КТК. Динара Касаинова спрыгнула на тарзанке с 25-метровой высоты. Видео, на котором девушка прыгает с крыши недостроенного здания, пользуется в интернете популярностью. Пользователи восхищаются смелостью Динары. Сама девушка говорит, что с тех пор, как ей рассказали, что есть такое экстремальное увлечение, ее разбирало любопытство. "Первые две секунды, я честно скажу, я особо ничего не поняла. Только потом, пониже этажа верхнего, поняла, что этаж пролетела. Уже лечу, не могу ни за что ухватиться! Передо мной такие картины проплывают, разного яркого цвета, и ты уже смотришь и радуешься!", - рассказала Динара. Правда, когда об этом экстремальном поступке узнали близкие Динары, сначала разразился скандал. Однако позже переволновавшиеся родные успокоились и даже заявили, что гордятся девочкой. Ведь такой поступок доказывает, что у прикованных к инвалидному креслу людей возможности вовсе не такие уж и ограниченные. today.kz