6Институтом экономики и мира (The Institute for Economics and Peace) представлен индекс миролюбия стран 2013 года (Global Peace Index 2013), где среди 162 стран Казахстан занял 78 место. При этом Росссия в этом же рейтинге занимает 155 строчку, а ближайший среднеазиатский сосед - Кыргызстан - 131 место, сообщает CA-NEWS. Среди других соседей по ЦА: Узбекистан - на 124 месте, Таджикистан занял 118 позицию, Туркменистан занял 103 место. Самой неспокойной страной в мире является Афганистан, который замыкает список стран в «Global Peace Index-2013». А самым миролюбивым государством года в этом году признана Исландия. В десятку лидеров также входят Австрия, Дания, Швейцария, Швеция, Финляндия, Япония, Бельгия, Новая Зеландия и Канада. По мнению экспертов, в целом за прошлый год мир стал более агрессивным. Основным фактором тенденции является рост активности гражданской войны в Сирии и вытекающие из этого геополитические явления. Как отмечают эксперты, три основных фактора, которые внесли свой вклад в ухудшение оценки от мира 2012-2013 годы: количество убийств, политическая нестабильность и военные расходы по отношению к ВВП. Global Peace Index измеряет агрессивность внешней и внутренней политики государства. Исследование проводится ежегодно и используется в качестве отправочной точки глобального проекта по миролюбию. today.kz