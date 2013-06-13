7Европейские трамваи, завезенные в Алматы, адаптируют к городским линиям, сообщает пресс-служба акима Алматы. Сотрудники ТОО «Алматыэлектротранс» продемонстрировали акиму Алматы Ахметжану Есимову первый из 17 модернизированных трамваев KT4D, приобретенных для электропарка города. В настоящее время идет работа по технической адаптации европейских трамваев под городские линии Алматы. Трамваи оснащены электронной схемой управления, двери выдвигаются наружу, в салоне установлены мягкие сидения, уложены противоскользящие полы, кабина оснащена кондиционером. В настоящий момент идет техническая адаптация машин под трамвайные пути города. Данный электротранспорт будет курсировать по улицам до того, как в Алматы будет запущена линия легко-рельсового транспорта. Также Ахметжану Есимову представили еще 50 новых троллейбусов из 195 машин, закупленных акиматом по линии ЕБРР. Напомним, что первые 100 троллейбусов, приобретенных городскими властями, курсируют по улицам Алматы с 2012 года. Низкопольный энергосберегающий троллейбус Neoplan–INP6120 GDZ соответствует всем международным стандартам. Троллейбусы оборудованы указателями маршрутов, видеокамерами и акустической системой. Машины изолированы от теплового, звукового и вибрационного воздействия двигателя. Троллейбусы имеют автономный ход, что позволяет машине двигаться свыше 5км при отсутствии напряжения в сети. Вход в троллейбус удобен для людей с ограниченными возможностями. Салон оснащен кондиционерами, современной системой отопления, стеклопакетами. В ходе рабочей поездки аким Алматы также ознакомился с подготовительными работами на строительстве второго муниципального автобусного парка. Автопарк площадью7 га будет введен в эксплуатацию в Турксибском районе в конце 2013 года. Для его комплектации акимат Алматы закупит 200 автобусов по линии ЕБРР и 200 автобусов за счет средств городского бюджета. Напомним, что первый муниципальный автобусный парк, для которого акиматом при поддержке ЕБРР было закуплено 200 автобусов, начал работу в 2010 году. В целом муниципальный общественный транспорт Алматы будет оснащен 600 автобусами, работающими на СПГ, что положительно повлияет на экологическую ситуацию в городе. today.kz