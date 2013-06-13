8В Казахстане приостановили прием заявок на усыновление от граждан США, сообщает телеканал КТК. Запрет продлится до тех пор, пока власти США не прокомментируют ситуацию с детьми из Казахстана, которых обнаружили на ранчо в Монтане. Их приемные родители, не справившись с воспитанием детей, попросту сдали их в спецлагерь для трудных подростков, где их и нашли. Как сообщается, ранчо еще три года лишили лицензии на работу с детьми, однако учреждение перерегестрировалось уже как религиозная организация и продолжило работу. Как рассказывают очевидцы, на ранчо над детьми издеваются и грубо нарушают их права. На требование прокомментировать ситуацию в США так и не отреагировали, поэтому казахстанские чиновники решили действовать жестко, введя мораторий на усыновление казахстанских детей гражданами США. "Запрос был направлен еще в конце прошлого года, надеемся, что США нам уже ответ официально предоставят. Не может быть такого, чтобы ответа не было. По конвенции по иностранному усыновлению они обязаны предоставить ответ в любом случае", - сказал Серик Тасболатов, начальник управления опеки и попечительства Министерства образования и науки республики. today.kz