9Китайские власти запретили коллаж с изображением Винни Пуха и его друга Тигры, появившийся в блогах, сообщает Русская служба ВВС. Цензоры потребовали удаления коллажа из-за того, что блогер указал на схожесть двух сказочных персонажей с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Бараком Обамой. Фотография двух глав государств была сделана во время прогулки на недавнем двустороннем саммите в Калифорнии. На коллеже рядом с президентами размещен кадр из мультфильма о Винни Пухе. Их позы и выражения лиц удивительно похожи. Китайским интернет-регуляторам не понравилось сходство лидера страны с пухлым медвежонком из британской сказки. Обама сравнение себя с веселым тигром из сказки пока никак не прокомментировал. today.kz