10Северная Корея заявила, что не потерпит провокационных действий Сеула, которые привели к срыву переговоров, сообщает ИА Новости-Казахстан. "Это доказывает, что Юг с самого начала не только не имел намерения вести переговоры, а старался создать препятствия для диалога, замедляя процесс и в конечном счете сорвав переговоры", - сообщил представитель северокорейского министерства по мирному объединению родины Чо Пхен Тхон. Накануне Юг предпринимал попытки дозвониться до Северной Кореи по специальной линии связи Пханмунджом, но на звонок не ответили. Так, первая за шесть лет встреча на министерском уровне между Южной Кореей и КНДР не состоялась. Северная Корея объясняет срыв переговоров низким уровнем главы делегации Юга. КНДР в одностороннем порядке отменила отправку своих делегатов в Сеул. Решение об этом было принято в ходе рабочих переговоров представителей двух стран, прошедших в минувшее воскресенье в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, где в 1953 году было подписано Корейское соглашение о перемирии. Ожидалось, что в ходе встречи в Сеуле будут подняты вопросы нормализации работы совместной корейской индустриальной зоны Кэсон, а также проблема возобновления туристических поездок южнокорейцев в курортную зону в Кымгансане. Ситуация на Корейском полуострове обострилась в марте этого года после начала широкомасштабных военных учений США и Южной Кореи в районе Корейского полуострова. Власти КНДР заявили, что в случае военной провокации ответят по "законам военного времени". Северокорейское руководство также закрыло совместную корейскую индустриальную зону Кэсон, где работали около 900 южнокорейских сотрудников и 53 тысячи граждан КНДР. today.kz