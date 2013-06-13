11В Тунисе три участницы скандального движения Femen получили по четыре месяца тюремного заключения за акцию протеста в полуобнаженном виде, сообщает РБК. С 29 мая под стражей находятся Полин Илье, Маргарит Стерн и и Жозефин Макманн. Девушки пытались добиться освобождения своей единомышленницы Амины Тайлер. 19-летняя Тайлер вызвала гнев властей Туниса, опубликовав в соцсети свою фотографию в полуобнаженном виде с написанными на теле лозунгами. В конце мая активистка была задержана за попытку написать слово "Femen" на стене кладбища в городе Кайруан, который является главным по святости городом мусульман Магриба. Девушку оштрафовали и заключили под стражу. Соратницы Тайлер организовали акции топлес-протеста по всей Европе против нахождения Амины в тюрьме. Активистки пытались привлечь внимание канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая в тот день должна была встретиться с главой тунисского правительства Али аль-Арейдом. today.kz