12Девятилетняя девочка из Великобритании прошла через таможню в аэропорту турецкой Анталии с игрушечным паспортом, сообщает Росбалт. Родители 9-летней Эмили Харрис по ошибке дали ей вместо настоящего документа паспорт, принадлежащий ее розовому единорогу. Игрушечный паспорт даже визуально не был похож на настоящий документ: он отличается размером, а на обложке вместо герба Великобритании был изображен плюшевый мишка. Однако это обстоятельство не смутило сотрудника таможни, который поставил в игрушечный паспорт штамп о прохождении досмотра. today.kz