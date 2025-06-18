Соцзащита приостановила выплату пенсий из-за того, что женщина ее вовремя не снимала.

72-летняя женщина-инвалид пришла в банк Петропавловска снимать пенсию, а денег на карте не оказалось, передает телеканал «Астана».

Как выяснилось позже, несколькими месяцами ранее выплаты приостановил местный отдел соцзащиты, а всё потому, что горожанка некоторое время не снимала средства со счёта.

Дочь пенсионерки Ирина Панфилова не сдерживает эмоций. Минувшим днём ее мама решила снять накопленную пенсию. Из-за продолжительной болезни женщина-инвалид делает это не часто. Средства копились на карте. На них пожилая горожанка планировала поездку в санаторий. Но придя в банк выяснилось – денег на счету нет. Более того, выплаты и вовсе приостановлены.

— Сейчас мы пришли в отдел соцзащиты. Нам говорят о том, что да, действительно так и есть. Они говорят, что это вина банка. Якобы банк три месяца назад им прислал уведомление о том, что у мамы с декабря нет движения по счёту. Хотя на самом деле она в марте приходила, снимала свою пенсию. Как такое может быть? - рассказала Ирина Панфилова.

В самом отделе соцзащиты говорят – действовали исключительно в рамках закона. Зачастую в госорган поступают сведения от банков второго уровня о том, что некоторые получатели пенсий и пособий не снимают средства в течение трёх месяцев. Таких горожан стараются найти и поинтересоваться о причинах. Если деньги просто копят, то нужно написать заявление по этому поводу.

— Данная гражданка не обратилась к нам с заявлением о накоплении. Если клиент не обращается, мы направляем электронный макет дела на приостановление в уполномоченный орган – департамент. Они вносят решение о приостановлении. Сведения поступили к нам в апреле. С 1 мая мы ей все пенсионные выплаты приостановили на основании социального кодекса, - говорит руководитель отдела по социальному обеспечению г. Петропавловск Адай Карагожин.

Сейчас пенсионерке ничего не остается как обращаться в банк, в очередной раз предоставлять счёт в органы соцзащиты и доказывать тем самым, что она жива и никуда не уезжала, а деньги просто копит на будущее лечение. В самой соцзащите обнадёжили – все недоначисленные средства горожанке вернут, правда уже в следующем месяце.



