В регионах ожидается ветер, дождь и гроза.

По данным РГП «Казгидромет», 19 июня в Западно-казахстанской области ожидается дождь, гроза, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем до 28 градусов тепла, ночью +20.

Дождь, гроза и град ожидается в Атырауской области. Температура воздуха днем +28 градусов, ночью +21.

Сильный дождь, шквал и грозу прогнозируют синоптики в Актюбинской области. Днем ожидается +26 градусов, ночью +16.

В Мангистауской области дождь, гроза, ветер до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +33 градуса, ночью +23.