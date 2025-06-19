В смету внесли изменения.

Борцы с коррупцией сообщили, что в области продолжается системная работа по обеспечению прозрачности и законности в сфере государственных закупок. Особое внимание уделяется превентивным мерам, которые направлены на устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

– Одним из приоритетных направлений деятельности департамента является антикоррупционный мониторинг государственных закупок, в частности, выявление случаев завышения плановых цен на приобретаемые товары, работы и услуги, - подчеркнули в антикоррупционной службе ЗКО.

Так, во время мониторинга на портале государственных закупок установлена завышенная смета в размере 2,9 миллиарда тенге, запланированная на капитальный ремонт здания Казахского драматического театра имени Х.Букеевой. По рекомендации департамента уполномоченный государственный орган пересмотрел данный проект и внёс соответствующие изменения, что позволило предотвратить неэффективное расходование более 980 миллионов тенге бюджетных средств.

Напомним, в мае 2023 года в Уральске начался долгожданный капитальный ремонт здания казахского драматического театра. Это первый театр, который был построен в годы независимости Казахстана. Тендер на сумму в 737 миллионов тенге выиграло ТОО «Оркен сервис». Капитальный ремонт должны были завершить до конца 2023 года. Однако работы затянулись. Позже начались судебные тяжбы, и по решению суда капремонт объекта приостановлен.